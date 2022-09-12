鉅亨美股雷達：本週市場聚焦通膨數據 推特稱未違反馬斯克所稱協議

美股重要看點：

本週投資人關注通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.285%。美股期貨週一 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.28%，標普 500 期貨漲 0.49%，那斯達克 100 期貨漲 0.57%。

本週經濟數據仍聚焦通膨，消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 均受到關注。如果美國通膨在 8 月進一步減速，華爾街可能會更加相信聯準會有望會在年底前完成升息周期。

隨著市場上周五 (9 日) 上漲，標準普爾 500 指數回升至美聯準會 (Fed) 主席鮑爾在傑克森霍爾會議期間警告說會有更多痛苦當天收盤價之上，部分投資人對激進升息的擔憂消退。但是，即使美國消費保持健康，但成長疲軟，全球經濟放緩仍然讓許多人擔心經濟衰退。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克警告，Fed 大幅升息，可能將導致通貨緊縮。馬斯克在推特上表示：「Fed 大幅升息，有引發通貨緊縮的風險。」

在聯準會積極升息的背景下，美股陷入動盪，不過，對希望搶購一些便宜貨的價值投資者來說，可能是一件好事。Gabelli Asset Management 董事長兼執行 Mario Gabelli 表示，烏克蘭戰爭和歐洲能源危機，讓市場參與者關注製造業和能源公司，但與此同時，農業和航太領域的許多股票，在短期和長期都應該上漲。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

串流影音巨頭 Netflix(NFLX-US) 表示，與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 建立合作夥伴關係，將有助於擴大該公司遊戲產業版圖。

Netflix 週末表示，將與 Ubisoft 合作，計劃明年共同推出 3 款新手機遊戲，延續《英勇之心：偉大戰爭》(Valiant Hearts)、《The Mighty Quest》和《刺客教條》(Assassin"s Creed) 的故事。

Netflix 遊戲副總裁 Mike Verdu 表示，很高興與 Ubisoft 合作，這次合作能讓 Netflix 會員接觸更多款精彩遊戲系列，以進一步實踐為全球用戶帶來更多優質手機遊戲的決心。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

推特 (Twitter)(TWTR-US) 周一 (12 日) 表示，在億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 發出第三封信試圖取消交易後，該公司支付金錢給吹哨者並未違反馬斯克提議的 440 億美元收購要約下的任何義務。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這家社交媒體巨頭表示，它打算執行該協議，並按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易。

推特股東將於周二 (13 日) 投票決定是否批准或拒絕馬斯克的收購要約。