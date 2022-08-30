專家：Fed有過度緊縮的風險 難以得知鮑爾所依據的通膨指標

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 在週一 (29 日) 表示，擔憂美聯準會 (Fed) 政策會有過度升息的風險，因為目前並不清楚 Fed 主席鮑爾是觀察哪些通膨指標來決定升息。

Siegel 在接受採訪時表示，鮑爾確實提過貨幣政策所參考的指標有落後的情況，因此如果鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 也說道，過去一個月釋出的物價指標中，有 90% 都低於市場預期，他期望能了解 Fed 決定未來政策走向，主要的觀察統計數據。Siegel 重申，Fed 應該再升息 4 碼 (100 個基點)，隨後因經濟成長放緩在 2023 年開始降息。

Fed 主席鮑爾上週在傑克森霍爾全球央行年會演說上表示，聯準會降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨「一些痛苦」。他還提到，歷史經驗來看，Fed 擔憂過早停止升息，勞動市場更可能受到更強大衝擊。

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 週日 (28 日) 表示，Fed 很可能再度升息，以遏制高通膨，她非常擔憂美國經濟將因此陷入衰退。華倫認為，調升利率不會有太大作用，她指出，鮑爾可以使用的工具中，沒任何工具可直接處理這些問題，鮑爾也承認這一點。