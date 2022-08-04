FT：軟銀傳賣阿里巴巴股票 融資高達220億美元

英國《金融時報》週四 (4 日) 報導，日本科技巨頭軟銀集團 (SoftBank Group) 今年以預付遠期合約出售約三分之一的阿里巴巴股份，融資高達 220 億美元。

軟銀透過這類型衍生性產品，幫助公司即時籌集現金，且同時保留持有股份的可能性。自去年 10 月以來，軟銀已交出 4000 萬股股票，以結算此前達成的交易，將其在阿里巴巴的持股比例從先前的 24.8% 降至 7 月中旬的 23.9%。

迄今為止，由孫正義領軍的軟銀透過這些方式出售阿里巴巴中超過 50% 的股份，持股量不斷流失的情況下，軟銀可能無法達到保有阿里董事席位的門檻，還可不用在其財務報表中確認阿里巴巴收入。

軟銀可能失去阿里董事席位 (圖片：AFP)

隨著科技股暴跌 ，軟銀旗下願景基金的數十筆投資慘賠。軟銀 5 月公布 2021 年度 (截至 2022 年 3 月) 全年淨損達 1 兆 7080 億日元，是軟銀四十年歷史上最大規模的年度虧損。

孫正義 5 月於法說會上指出，軟銀旗下 2 檔願景基金高達 3.5 兆日元 (逾 270 億美元)，創 2017 年成立以來最差表現，如今是軟銀採取防禦性舉措的時候。

投資諮詢公司 BDA 中國董事長 Duncan Clark 受訪時表示，阿里巴巴一度使馬雲成為中國首富，同時使孫正義成為日本最富有的人，這使得孫正義後來的所有投資冒險成為可能，如果孫正義現在把阿里股票賣掉，這表明他對中國市況的態度，以及他所面臨的壓力。

軟銀 ADR (SFTBY-US) 週三小漲 0.68% 至每股 20.87 美元。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收紅 3.35% 至每股 95.72 美元。亞股時段週四截稿前，軟銀 (9984-JP) 漲 2.44%，暫報每股 5,630 日元。阿里巴巴 (09988-HK) 升 4.93%，暫報每股 94.85 港元。