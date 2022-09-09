女王與世長辭 英國人的貨幣、護照、郵票都將改版

在位 70 年的英國女王伊麗莎白二世 (Elizabeth II) 周四 (8 日) 與世長辭，象徵一個時代結束。隨著她的兒子、73 歲的查爾斯王子將繼位成為查爾斯三世 (King Charles III)，英國人習以為常的許多事物，包括英鎊、護照、郵票等，都將改版。

1956 年在英國財政部同意下，伊麗莎白二世成為英國第一位肖像被英國央行 (BOE) 印在鈔票上的君王。

她的肖像不只出現在英國紙鈔和硬幣上，在加拿大、澳洲、紐西蘭貨幣與東加勒比海幣上也看得見，英國皇家屬地澤西島 (Jersey Island)、根西島 (Guernsey)、曼島 (Isle of Man) 以及海外屬地直布羅陀、聖赫勒拿、福克蘭群島，也有印上女王肖像且自成一格的貨幣。

英國央行周四表示，印有女王肖像的所有鈔票和硬幣仍是法定貨幣，等到為期 10 天的哀悼期結束後，將宣布進一步消息。

英國皇家鑄幣局在推特上悼念英國女王。

英國未來的貨幣將印上新國王查爾斯三世的肖像。根據英國 300 多年來的傳統，查爾斯三世肖像可能是臉部正面朝左的樣子，與前任君主相反。

英國的郵票、郵筒也將有所改變。目前英國所有郵票都印上伊麗莎白二世的肖像，部分郵筒更印有她的皇家密碼 (Royal Cypher)「EIIR」。

英國皇家郵政 (Royal Mail) 表示，將與白金漢宮商議，選擇適當時機發行新版郵票。此外，印有女王密碼的郵筒將保留，但新製作的郵筒將換上查爾斯的密碼。

英國的護照封面也將更新文字，，目前文字提到女王的部分，新版護照都會改為國王。但舊護照的效期不受影響，也不會要求民眾更換。

目前英國護照的封面文字寫著：「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下名義請求和要求所有相關人士允許持證人不受阻礙自由通行，並為持證人提供必要的協助和保護。」類似文字也出現在澳洲、加拿大和紐西蘭的護照上。

此外，英國國歌歌詞原本意思為「天佑女王」，之後將改為「天佑國王」，此版本上一次使用的時間，為 1952 年喬治六世 (伊麗莎白二世的父親) 在位期間。