〈紐約匯市〉投資人平倉獲利 DXY貶至一周低點 周線四周來首收黑

在下周的通膨數據出爐前，投資人趁著美元兌其他主要貨幣走強而獲利平倉，美元指數周五 (9 日) 跌至一周低點，周線為四周以來首度收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.67%，報 108.97，DXY 盤中最低貶至 108.36，創逾一周新低。本周貶 0.5%。

BMO 資本市場全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示：「在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前，美元倉位可能較為清淡，經過觀察後，市場認為這是很好的獲利了結時機，雖然這個過程導致美元走低，但強美元趨勢並沒有出現逆轉。」

本周美元兌其他主要貨幣表現強勁，兌日圓匯率飆至 24 年高位，兌英鎊也創 37 年新高，美元指數則升至 20 多年高點。

目前市場預估 Fed 本月升息 3 碼的機率為 87%，下周的消費者物價指數 (CPI) 數據將備受市場關注，凱投宏觀預期，美國 8 月 CPI 將繼續小幅走低。

凱投宏觀市場經濟學家 Jonathan Petersen 說：「我們認為通膨率下滑符合我們的看法，這樣的背景依然對美元有利，因為在全球經濟放緩之際，美元將受惠於更高的實質利率。」

歐洲央行 (ECB) 宣布升息 3 碼後，歐元周五一度升至三周高點，最高 1.0113 美元，截稿前漲 0.43% 至 1.0040 美元。

Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 表示：「歐債殖利率一如預期在 ECB 決議後獲得支撐，ECB 所有政策工具都很鷹派，另一方面，美債殖利率正小幅回落，若將兩者表現放在一起看，這可能是美元回落的原因。」

儘管如此，歐洲經濟前景依舊疲軟，高昂的能源價格為家庭和企業帶了沈重負擔。在周五的緊急會議上，歐盟能源部長在是否對俄羅斯天然氣設立價格上限的問題上仍意見分歧。

隨著市場情緒在本周稍晚改善，其他風險貨幣普遍回升，英鎊兌美元上漲 0.77%，至 1.1586 美元。

英國女王伊麗莎白二世日前逝世，英國央行宣布，因進入王室哀悼期，原定下周召開的貨幣政策會議將延後一周。

日元自 24 年低點反彈，兌美元匯率上漲 1.08%，至 142.56 日元兌 1 美元，創下一個月來最大單日漲幅。

日本央行總裁黑田東彥周五與日本首相岸田文雄會面，就日元近期的劇烈波動向首相進行匯報。針對日元狂貶現象，黑田東彥認為劇烈的匯率波動不是好事，承諾今後會繼續密切關注匯市動向。

澳幣兌美元勁揚 1.37% 至 0.6840 美元，同樣創下一個月來最大單日漲幅。紐元兌美元升 0.79%，報 0.6102 美元。

市場情緒改善也使加密貨幣受惠，比特幣大漲 10% 至 21,286 美元，是 8 月底以來最高，以太幣則漲近 5% 至 1,715 美元。

截至台灣時間周六 (10 日) 約 6:00 價格：