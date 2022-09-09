緯創傳與印度塔塔集團洽談擴大生產iPhone 公司不回應

外媒報導，電子代工大廠緯創 (3231-TW) 正與印度塔塔集團 (Tata Group) 洽談合作，雙方計畫透過成立合資公司，為蘋果 (AAPL-US) 在當地組裝 iPhone 智慧型手機等產品，若消息屬實，塔塔集團將成為首家生產 iPhone 的印度公司，不過對於相關消息，緯創 9 日不予回應。

蘋果 iPhone 目前主要由鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創、中國立訊集團等負責組裝生產，因應全球布局，蘋果也要求相關供應鏈前往印度設廠，目前包含鴻海、和碩、緯創在印度皆有設廠，在此之前，緯創 2020 年 7 月已將旗下昆山廠售予中國立訊集團，和碩則是在隔年與立訊成立合資公司。

觀察蘋果近年布局，在全球貿易戰影響因素驅使下，積極讓供應鏈朝雙軌方式進行，除大動作要求部分供應鏈轉往印度設廠外，同時也積極扶植中國本土供應鏈。

外媒指出，塔塔集團與緯創合作可望進一步深化科技製造領域的能力，並應用其在產品研發、供應鏈、組裝方面上的專長，不過目前交易結構、股權細節都並未敲定，塔塔集團可能收購緯創印度業務股權或雙方透過合資設立新組裝廠。

緯創是在 2017 年正式插旗印度，並開始生產 iPhone 等產品，目前生產據點主要位在印度班加羅爾，共有三座廠房，不過 2020 年底曾爆發紛亂事件，讓工廠生產一度受影響，彭博也指出，緯創相關業務仍處於虧損狀態，若與塔塔集團達成協議，可望對財務上有所幫助。

不過緯創其實早在 2015 年就曾與當地企業 Optiemus 設立合資公司，但後來已相關股權賣回給 Optiemus，去年則再度與印度 Optiemus 深化合作，雙方計畫合作生產智慧手機、筆電等產品，而此舉也符合印度總理莫迪 (Narendra Modi) 近年強推的印度製造 (Make In India) 政策。