成都持續清零 蘋果供應商恐受衝擊

《日經新聞》週三 (7 日) 報導，由於中國成都市持續推動「清零攻堅」行動，蘋果供應商恐將受衝擊。

中國成都市週三晚間舉行疫情防控工作新聞發布會，會中指出中國成都自 9 月 8 日 0 時起，高中風險地區將嚴格執行相關防控管理規定，每日都在對所有居民進行新冠病毒檢測，而低風險區居民原則居家，非必要不得出門。

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康的成都廠是蘋果 iPad 和 MacBook 的生產重鎮，捷普 (Jabil) 成都廠是生產蘋果 Macbook 電子散熱模組 (Electronics Module) 的主要基地。

多位消息人士指出，蘋果供應商富士康、京東方 (000725-CN)、捷普 (JBL-US)、福斯汽車等在成都的工廠持續實施「閉環」運作，讓工人住在廠區內持續生產。

中國成都市持續推動「清零攻堅」行動，蘋果供應商恐將受衝擊。 (圖片：翻攝 appleindiser)

消息人士稱：「由於受到 8 月份限電的影響，富士康和捷普該月在成都廠產能有 30% 至 50% 受到影響，新一輪封控措施可能會給生產計畫帶來新的干擾，這確實是一個多事之秋，我們擔心封控措施是否能很快解除。」

不過，另一位消息人士指出：「經過兩年的新冠防疫準備工作，中國製造業的廠商已學會如何在封鎖措施進行運營，預計封控的影響會比停電還要小。」

中國深圳市自 9 月初以來大多數廠房的生產也都採「閉環」措施，iPad 主要供應商之一比亞迪正爭先恐後地招聘更多員工，因應供應鏈旺季。

野村證券分析指出，截至 9 月 6 日，中國已有 49 個城市實施一定程度的封控措施，影響約 2.917 億人，中國防疫政策持續為供應鏈帶來一定程度的壓力。