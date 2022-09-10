美股重點新聞摘要2022年09月10日

蘋果占走 Globalstar 網路容量 85% 馬斯克也想分杯羹

行動衛星通訊公司 Globalstar 於 (GSAT-US) 日前向美國證券交易委員會提交的 8-K 文件披露，當前與未來網路容量的 85% 將用於為 iPhone 14 消費者提供服務，且蘋果 (AAPL-US) 將為公司未來衛星升級付費 95%。閱讀全文...

巴菲特重押西方石油 再將持股比重提高至 26.8%

已擁有西方石油 (Occidental Petroleum) 不少股權的「股神」巴菲特再度提高持股，最新申報文件顯示，在美國監管機關批准波克夏 (Berkshire Hathaway) 可買進西方石油多達 50% 的股權數周過後，巴菲特的持股比重進一步提升至 26.8%。閱讀全文...

路透：歐盟擬於下周提案 禁止強迫勞動產品進口

路透援引一份文件報導，在歐洲議會的推動下，歐盟將於下周提案禁止進口強迫勞動產品，凸顯歐洲對於中國新疆人權議題的關注。閱讀全文...

緯創傳與印度塔塔集團洽談擴大生產 iPhone 公司不回應

外媒報導，電子代工大廠緯創 (3231-TW) 正與印度塔塔集團 (Tata Group) 洽談合作，雙方計畫透過成立合資公司，為蘋果 (AAPL-US) 在當地組裝 iPhone 智慧型手機等產品，若消息屬實，塔塔集團將成為首家生產 iPhone 的印度公司，不過對於相關消息，緯創 9 日不予回應。閱讀全文...