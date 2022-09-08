〈蘋果秋季發表會〉深紫色、14 Pro最受歡迎 電信三雄購機價至少貴1000元

蘋果 iPhone 14 系列正式發布，據電信業者統計，新色深紫色、iPhone 14 Pro 系列最受歡迎。電信三雄今 (8) 日同步公布資費方案，儘管各業者仍祭出 0 元購機方案，不過 iPhone 14 台灣定價比去年新機貴，電信商也調漲購機價，與前一代 iPhone 13 相比，合約購機價至少高出 1000 元。

以龍頭中華電 (2412-TW)48 個月合約購機價來看，預購量最多的 iPhone 14 Pro 256G 搭配 1399 元雙飽方案，購機價 13300 元，較前一代多出 5500 元；iPhone 14Pro Max 256G 同樣的資費，購機價 17300 元，也比 i13 高 2000 元。

中華電今年維持 599、799、999、1199、1399、1599、1799 與 2699 元共 8 種資費，租期則分別為 48、36、30、24 個月。另外，遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) 資費購機價相去不遠，其中資費包括 999、1399、1599 元。

中華電今日下午三點開放預約，5 分鐘內預約額滿，據統計，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max，比重高達 8 成；容量 512G 最多、占 4 成；最受青睞機型前三名皆為新色深紫色，分別是「iPhone 14Pro 256G」、「iPhone 14Pro Max 256G 」及「iPhone 14 Pro Max 512G 」。

中華電同步祭出優惠專案，搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折 2000 元、VIP 最高折 5000 元等優惠，頂規旗艦 iPhone 14 Pro (128GB)，即可 0 元入手 (36 個月)。同步宣布全新 Apple Watch 購機資費。申辦指定資費，Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 0 元起。

台灣大

用戶申辦 iPhone 14 (128GB) 搭配台灣大 5G 專案，月付 1599 元、綁約 48 個月，新機就能 0 元帶回家。預購用戶於正式開賣後至 10 月 31 日前，申辦 1399 元以上指定專案購買 iPhone 14 系列，送最高 3000 元 momo 幣，網路門市在 9 月 30 日前申辦指定專案搭購 iPhone 14 系列，額外加碼 1000 元 momo 幣，再抽 3 萬元新機。

遠傳

遠傳統計，上午 11 點開放預約登記以來，5 分鐘內就湧入破萬人進站，截至下午 4 點，新色深紫色堪稱人氣王，5 成以上用戶預約，其中 iPhone 14 Pro 系列最受歡迎，佔比達 8 成，整體預約量較前一代 iPhone 13 倍數增加。

資費方面，月付 1599 元，綁約 48 個月，iPhone 14(128G) 就能 0 元帶回家。VIP 申辦最新 iPhone 並續約指定方案，除享新機超值專案價，最高可再折 5000 元，舊換新還可再加碼 1000 元。另外到遠傳門市申辦 iPhone 14 新機並加購行動裝置險，加碼送最高 1000 遠傳幣回饋，遠傳幣可透過遠傳心生活 App 抵用電信帳單，或到 friDay 購物選購站上數十萬件各式商品。