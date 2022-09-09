〈紐約匯市〉歐美央行齊喊鷹 DXY、歐元仍小幅收低 日圓續貶

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (8 日) 重申，將繼續升息以抑制通膨，並警告不要太早放寬貨幣政策，強硬態度一度激勵美元指數拉高，但終場小幅收跌。儘管歐洲央行 (ECB) 以前所未有的幅度升息，受鮑爾鷹派發言拖累，歐元以小跌作收。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.17%，報 109.65。

在加圖研究所的一場活動上，鮑爾重申央行對抗高通膨的堅定決心，承諾將繼續採取強而有力的行動，直到降通膨任務完成，再度強化市場對 Fed 在本月稍晚大幅升息的預期。

嘉信理財 (Charles Schwab) 交易和衍生商品董事總經理 Randy Frederick 說：「鮑爾又一次重申 Fed 的職責，也就是維持物價穩定和就業成長，其中他最關心便是物價穩定，因為他意識到這可能對就業產生負面影響，但考量到失業率極低，基本上他想表達的是失業率仍有上行空間，且不會造成嚴重問題。」

鮑爾的言論強化 Fed 在本月大幅升息的押注。市場預期，Fed 本月底升息 3 碼的機率為 87%，這將使聯邦基金利率升至 3-3.25% 區間。

不過，Bannockburn 全球外匯市場策略師 Marc Chandler 認為，在傑克森霍爾央行年會上的演說以及 Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 昨日發言之後，鮑爾今天的言論沒什麼新意。

Chandler 預估，美元會在下周的消費者物價指數 (CPI) 報告發布前處於盤整狀態。

歐元兌美元下跌 0.13% 至 0.9995 美元。歐洲央行 (ECB) 周四宣布升息 3 碼，升息幅度為史上最大，使存款利率自 2012 年來首度超過零，並暗示將繼續升息。

公布利率決議後，歐元兌美元起初達到平價水準，但在鮑爾發表鷹派言論後短線跳水。

Fed 堅持鷹派立場，再度使日元承壓，日元兌美元貶 0.26%，至 144.12 日元兌 1 美元。

日元近來不斷受到強勢美元打壓，部分與日元對美國長天期公債殖利率的敏感度有關，因為隨著投資人押注 Fed 將繼續收緊政策，日本央行依然堅守鴿派立場。

在日本央行、財務省和金融廳的三方會議上，高級官員表示已準備好在外匯市場採取行動，不排除採取任何措施，來解決近期明顯過度波動的日元走勢。

不過，Chandler 認為日本當局不太可能干預匯市，因為日本了解美國不會贊成。

英國女王伊莉莎白二世 (Elizabeth II) 在當地時間 8 日下午離世，加冕至今逾 70 年的她，是英國在位時間最長的君主。

逝世消息傳出後，英鎊走低，終場下跌 0.19% 至 1.1501 美元。不過，Klarity FX 主管 Amo Sahota 認為女王逝世消息的政治意義不大，對英鎊沒有重大影響。

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