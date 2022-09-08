分析師：日元暴跌是30年僅見的「教科書式」走勢

金融服務公司 Monex Group 主管寇爾 (Jesper Koll) 表示，日元最糟糕的時候還沒有到來，未來幾個月它可能會進一步暴跌。

他指出，「我認為它仍在下跌的拋物線上，所以我預計未來幾個月的某個時點，我們會看到 150 和 160 兌 1 美元。」

日元周三 (7 日) 跌至 24 年低點，兌美元匯率為 144.35，為 1998 年 8 月以來最低水平。之後，該貨幣小幅拉回，周四 (8 日) 早盤兌美元匯率在 144 附近。

寇爾表示，日元貶值是更「嚴肅」和「簡單」解釋的走勢，因為它「反映出真實的基本面」。

他補充說，這是 30 年來所見過的最具「教科書式」的貨幣走勢。

寇爾表示，「兩股強大的力量」將進一步削弱日元：美國和日本之間不斷擴大的利差，以及日本的貿易和經常帳赤字。

與聯準會 (Fed) 更積極升息以控制通膨完全相反，日本央行 (BoJ) 在經歷多年的通縮後一直對貨幣政策採取鴿派立場。

通貨膨脹會降低日元的購買力，從而降低日元的價值。

凱投宏觀日本經濟學家泰伊 (Darren Tay) 表示：「今年底前，日本通膨率可能會突破 3%，高於日本央行 2% 的目標。」

3% 的通貨膨脹率仍相對偏低。美國 7 月的通貨膨脹率為 8.5%。

然而，泰伊表示，日本央行「仍然非常堅定地堅持其超寬鬆貨幣政策以刺激通膨並支持日本經濟成長的立場」。

寇爾也同意這種看法，指稱日本央行升息的可能性「幾乎為零」。

他說，日本央行「致力於貨幣市場的自由度」，並且對於為什麼要提高利率「毫無反應」。

在被問及日本未來幾個月的通膨前景時，寇爾表示，日本央行對明年消費者物價通膨的預測可能「回落至 2% 以下」，他同意這項預測。

日本央行 8 月底表示，達到 2% 的通膨率是不夠的。相反，它補充說，「最終目標」是「寬鬆的金融條件以促進更高的企業獲利和改善勞動市場條件，從而形成工資和物價持續上漲的良性循環」，而寬鬆的貨幣政策將有助於實現這個目標。