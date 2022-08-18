Fed會議紀要：未來還有升息空間 但步調可能放緩

美國聯準會（Fed）周三（17 日）公布的 7 月 26 到 27 日的會議紀錄顯示，未來升息步伐將取決於接下來公布的經濟數據，一些官員表示，利率需要在「一段時間」內保持「足夠嚴格的水準」以控制通膨。這意味著在通膨大幅下降前，Fed 官員可能不會考慮收手升息，不過會議記錄也提到未來某個時間點放緩升息步伐可能是適合的。

雖然會議紀要並未就 9 月 20 至 21 日會議給出升息指引，但記錄顯示政策制定官員承諾將盡可能提高利率以控制通膨。

連續升息 3 碼後還有升息空間

根據會議紀要，7 月會上討論貨幣政策立場時，與會 Fed 官員暗示 7 月激進升息後還有升息空間。

與會者指出，聯邦基金利率 2.25%-2.5% 的區間處於「中性」水準，既不刺激也不會限制市場活動。即便如此，由於通膨攀升且預估近期內仍會保持高處，一些與會者強調，在本次（7 月）會議升息後，實際聯邦基金利率可能依然低於短期內的中性水平。

未來某個時間點放緩升息步伐是合適的

會議記錄提到，由於通膨仍遠高於聯邦市場公開委員會（FOMC）的目標，與會者認為，要達到委員會的充分就業和價格穩定的雙重使命，就需要採取限制性的政策立場。

值得注意的是，會議記錄反映出一旦 Fed 對其政策立場感到滿意，並認為其對通膨產生影響，可能會開始放慢升息步伐。

會議紀要稱，與會者認為，隨貨幣政策立場進一步收緊，在某個時間放緩政策升息步伐，同時評估累積政策調整對經濟活動與通膨影響可能是合適的。

升息幅度仍取決於經濟數據

會議紀錄顯示，一些與會者表示，一旦政策利率達到足夠限制性的水平，可能適合將該水準保持一段時間，確保通膨穩定回落到 2% 正軌。

Fed 官員表示未來利率決策將取決於接下來的經濟數據，但他們也稱幾乎沒有跡象表明通膨正在減弱，會議紀要一再強調 Fed 降低通膨的決心，同時進一步指出，可能需要「一段時間」，政策才能發揮作用，產生有意義的影響。

重申通膨有根深蒂固風險

7 月會議紀要重申，與會者認為，FOMC 委員會面臨的一大風險是，假如公眾開始懷疑委員會足夠確保調整政策立場的決心，高漲的通膨可能變得根深蒂固。

本次會議紀錄還提到，假如這種風險成為現實，將讓通膨回歸 2% 的任務局勢變得複雜，可能讓升息帶來更大的經濟成本。