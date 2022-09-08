葛拉漢：全球經濟較2007年時更危險 市場應為下跌做好準備

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 週三 (7 日) 表示，由於通膨高漲、央行態度鷹派、且地緣政治緊張局勢仍在，如今全球經濟較 2007 年次貸風暴的泡沫時期更危險，金融市場應該為進一步的下跌做好準備。

葛拉漢表示，目前全球基本面惡化程度看起來令人震驚，經濟和市場動盪將考驗全球央行通過收緊貨幣政策來對抗通膨的決心。

去年初，部分被過度高估的資產觸頂，成為了「超級泡沫」。如今市場將不得不面對成長型股票過度膨脹後的估值崩跌，以及通膨和全球房地產市場潛在的動盪，利率上升給許多企業公司帶來壓力。

葛拉漢也表示，根據目前趨勢，標準普爾 500 指數預估將從目前的 3,979.87 點跌至約 3,000 點。

他也說，與氣候變遷相關的經濟干擾、全球勞動力萎縮和大宗商品資源限制，都將使通膨壓力持續存在，將使股市回報率進一步承壓。

83 歲葛拉漢多年來持續警告市場存在泡沫。他表示，美股從 6 月中旬到 8 月中旬的大漲，和熊市反彈的型態吻合，並警告接下來將遇到更多麻煩。根據他的分析，超級泡沫的破滅會分成幾個階段：首先出現類似今年上半年的重摔，接著稍微反彈，最後基本面崩解，市場跌到谷底。