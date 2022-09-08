〈房產〉興富發集團插旗高雄亞灣區創紀錄 砸12億元買下商五建地

興富發 (2542-TW) 集團積極插旗高雄亞洲新灣區，依最新實價登錄，位於高雄市前鎮區三多三路上一棟 3 層樓高、屋齡 7 年、面積約 790.95 坪的店面，今年 5 月以高達 12 億元總價由興富發集團購入，此店面目前由寶雅 (5904-TW) 三多店及兩間餐廳合租，目前仍正常營業中。

這筆交易的買家爲興富發集團旗下的「興益發建設」，此筆交易為亞洲新灣區，包含前鎮、苓雅、鹽埕區實價史上最高總價店面交易，標的占地約有 509.71 坪，屬商五用地，以成交總價換算地價，每坪土地單價達 235.4 萬元，刷新亞灣區最高土地單價記錄。

在地房仲業者認為，建商願擲高價進場，短期可樂當房東收租養地，未來應仍朝推案規劃發展，以「獵地王」興富發集團，近年目光多鎖定南高雄精華商圈，獵地推案積極，特別是位屬核心地段並擁有高容積、具景觀價值的商業標的更受其青睞。

高雄三多商圈周邊如「京城新世界」、「星玥灣」、「繽海」等預售案，目前平均房價已破 3 字頭，以興富發集團的這筆交易及興建成本估算，未來推案房價每坪應上看 45-50 萬元左右。

除了寶雅高雄三多門市土地及店面之外，今年高雄也有不少大型連鎖品牌店面，以破億元身價出售房東換人當，據實價揭露，高雄火車站站前商圈，建國二路電腦街上的「燦坤建國數位店」，營運至今已超過十年，今年 4 月由新北市一間貿易公司，以總價約 1.88 億元帶租約買下，此建物屋齡已達 60 年，依據實價備註建物價款僅約 2000 多萬元，商四土地價款則達 1.67 億元，幾乎是買地送屋，如換算土地單價為 111.5 萬元，為三民區今年次高單價記錄。

另外，位於苓雅區中正三路上，鄰近捷運信義國小站出口的「Gogoro 中正服務中心」店面，建物面積約 106.5 坪，占地約 71.69 坪，屬商五用地，今年 7 月，由店面隔壁空地的地主，分 2 筆交易以估計總價約 1.18 億元買下，為苓雅區今年最高總價房地交易，如以成交總價換算，土地每坪單價約 165 萬元，同樣為苓雅區今年最高土地單價。