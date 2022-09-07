〈房產〉百萬年薪族購屋 10來年購入價格增加、坪數縮水

根據聯徵中心資料顯示，10 年前百萬年薪購屋族，購置房屋總價約 866-967 萬元，不過今年第 2 季同樣的年收入族群，平均購屋總價為 1114 萬元與 1216 萬元，相較 10 年前房價多出約 250 萬元，且買的面積還小了約 4 坪。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，10 年前百萬年薪購屋人房價與所得比約為 8-9 倍，10 年後則增加到 11-12 倍，雖然房價負擔增加，但因為 30 年期的房貸當道，可以有效降低當前每月的房貸負擔，不過買的坪數卻少了 4 坪，主要因為過去 10 年期間房價變貴，加上小家庭當道，因此購買的面積也變小。

統計顯示，2012 年第二季年收入 80-100 萬與 100-120 萬元的族群，平均購買房屋總價為 866 萬元與 967 萬元，10 年前百萬年薪購屋總價還未突破 1000 萬元，且貸款成數普遍落在 74% 左右。

不過，今年第二季年收入 80-100 萬與 100-120 萬元的族群，平均購買房屋總價則來到 1114 萬元與 1216 萬元，年薪百萬的族群購屋總價也早超越 1000 萬元，且貸款成數幾乎也是貸好貸滿，房貸中位數也約 8 成左右。