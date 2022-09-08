海運運價持續疲軟 再添全球經濟衰退疑慮

S&P Global Market Intelligence 數據顯示，因商品需求萎縮導致貿易增長放緩，海運運價持續走軟，全球經濟衰退跡象似乎正步步逼近。

標普研究團隊指出，雖然供應鏈中斷問題緩解，也是帶動運費下滑的原因之一，但貨櫃和船舶需求之所以降溫，很大一部分和貨物運輸疲軟有關。考量到貿易動能疲軟，預料未來幾季不會再出現嚴重塞港的情況。

標普表示，過去三個月來，貨櫃船和乾散貨船的運費均有所下滑，且 Q2 運費比原先預期還要更快觸頂。

一般來說，在季節性因素影響下，乾散貨運價會在 Q3 達到高點，但根據標普最新展望，Q2 的乾散貨運價可能已是今年的高峰。

標普還預估，用來衡量原物料運費的波羅的海乾散貨運價指數 (Baltic Dry Index, BDI) 將在今年下跌約 20-30%，隨後在 2024 年小幅回升。

上述預測凸顯出，隨著通膨飆升、消費者需求回落，全球經濟衰退風險似乎越來越大，正如世界貿易組織 (WTO) 近期所言，經濟衰退的一大關鍵跡象便是全球貿易成長陷入停滯。

WTO 上月發布的貿易晴雨表 (GTB) 顯示， 全球 Q1 貿易年增率為 3.2%，較去年 Q4 的 5.7% 顯著放緩，部分可歸咎於俄烏戰爭和中國封控措施。雖然 WTO 仍預測全年貿易將維持成長，但警告不可忽視俄烏戰爭、通膨和政策緊縮帶來的不確定性。

S&P Global Market Intelligence 首席航運分析師 Daejin Lee 預期，乾散貨市場有望在未來幾個月出現季節性改善，但因中國房市持續疲軟，導致經濟成長慢於預期，加上塞港情況有所緩解，短期內運費仍將震盪走低。

不過，標普也說，若中國清零政策或是俄烏停火協議出現任何變化，都有可能再次推高乾散貨船運價。反之，若商品和消費需求進一步放緩，將拖累運費走跌。