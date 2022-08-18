美洛杉磯港7月貨櫃進口量創新高 估8月將放緩

洛杉磯港週三 (17 日) 公布，7 月份處理約 93.5345 萬個 20 英尺標準貨櫃 (TEU)，比 2019 年創下的紀錄高出 2.5%，而過去 7 個月中有 5 個月份創下月度新高紀錄。

北美最大貨櫃港洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 於週三在記者會上表示：「洛杉磯港持續運輸創紀錄的貨物，同時清理幾乎 90% 的積壓船舶，這是我們與所有合作夥伴達成的巨大成就，即使面對目前鐵路運輸的挑戰，海運碼頭也比去年更加靈活，南加州的供應鏈狀況已有所改善。」

洛杉磯港供應鏈狀況已有所改善 (圖片：AFP)

Seroka 稱：「洛杉磯港目前容量足夠，那些想要重新規劃航線的貨主，來洛杉磯吧！我們隨時提供幫助。」

不過，洛杉磯創紀錄的進口量似乎無法持續下去。

Seroka 指出：「中國工廠訂單正在放緩，一些美國零售商庫存持續提高，預計 8 月洛杉磯港進口量將從歷史高位開始回落，這將反映在 8 月的貨運數據中。」

Seroka 預計洛杉磯港將減少進口用於浴室和廚房改造的電器、體育用品等短期內不太可能重複採購的貨品。

Hackett Associates 創始人 Ben Hackett 與全美零售聯合會 (NRF) 8 月初發布一份報告中提到：「令人驚嘆的進口量增長日子正在迅速消退。」

Hackett 和 NRF 預計，美國主要海港的下半年貨櫃進口量將比 2021 年下降，但 2022 年全年進口量將將增長 2.1% 至 2970 萬個 20 英尺標準貨櫃，締造新高紀錄。

他們寫道：「更艱難的時期還在後面，至少在 2023 年年中之前進口量將進一步下滑。」