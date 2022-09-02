三星廣告來了！嘲笑蘋果iPhone 14沒創新

蘋果即將在下週舉行秋季新品發表會，推出 iPhone 14 等一系列新品，三星週四 (1 日) 如往常一樣，在蘋果發表會前釋出自家廣告，諷刺蘋果 iPhone 14 沒有任何創新。

三星在「Buckle up 」(繫緊安全帶) 廣告中向當前的 iPhone 用戶，宣傳 Galaxy S22 Ultra、新的 Z Flip 4，以及 iPhone 客戶無法擁有的功能。

三星嘲笑蘋果 iPhone 14 鏡頭無法拍攝月亮 (圖片：翻攝三星 youtube)

三星嘲笑蘋果 iPhone 14 沒有創新，最新廣告內容提到：「準備迎接蘋果的新機發布會吧，你將進入一個回頭率很高，只是不會朝你的方向看的世界。」

廣告還提到：「智慧型手機上最高解析度的鏡頭會放在別人的口袋裡。而且那個廣受讚譽的史詩級拍月亮功能也不屬於你。因為這種創新不會很快出現在你身邊的 iPhone 上。它已經在 Galaxy 手機上了。」

三星廣告比蘋果發布會提前六天釋出，三星號稱 Galaxy S22 Ultra 和 Z Flip4 提供比蘋果新機更強大的手機拍攝體驗，搭載 108MP 感測器，AI 強化超級解析度可變焦至 100 倍。

蘋果 (AAPL-US) 將於台灣 9 月 8 日凌晨 1 點舉行「Far out」秋季發表會活動，預計將推出 iPhone 14 系列等新品。

iPhone 14 Pro 系列的高階機型傳出將配備具 48 兆像素的廣角相機，以及 8K 視訊錄影功能。除了相機有所改進外，蘋果 iPhone 14 Pro 系列傳出可能採用「長藥丸」設計的螢幕。