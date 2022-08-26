美法官以「荒謬且廣泛」為由 駁回馬斯克大部分推特數據要求

美國德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 法官 Kathaleen McCormick 週四 (25 日) 下令推特提供馬斯克部分數據，同時以「荒謬且廣泛」為由，駁回馬斯克大部分的推特數據要求。

世界首富馬斯克與推特法律大戰即將於 10 月 17 日開打，審判期為 5 天，以確認馬斯克是否可以放棄這筆交易。

德拉瓦州衡平法院法官 McCormick 週四下令推特提供馬斯克其去年第四季審計抽樣 9000 個推特帳號的數據，藉以評估推特機器人或垃圾郵件帳號數量。

推特曾表示，去年第四季的抽樣數據不再存在，重建這些數據會很麻煩，但 McCormick 給推特兩週的時間來重建。馬斯克律師則回應，期待審查推特隱藏數月的數據。

同時，McCormick 週四還駁回馬斯克提出的一些其它要求。

美法官駁回馬斯克大部分「荒謬且廣泛」推特數據要求 (圖片：AFP)

McCormick 表示，馬斯克向推特要求的許多數據需求「荒謬且廣泛」，總計涉及數兆個數據資料，沒有一個腦袋正常的人會嘗試這麼做，總體來看，推特已同意向馬斯克提供大量資訊，而且數量足以滿足其大部分義務。

受此消息激勵，推特 (TWTR-US) 週四上演逆轉行情，收盤翻紅 0.56% 至每股 41.05 美元。特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.35% 至每股 296.07 美元。

馬斯克今年 4 月與推特達成協議，同意以每股 54.2 美元、總價約 440 億美元買下推特，不料三個月後，馬斯克 7 月以假帳號數據問題為由宣布終止收購推特的交易。 推特 7 月 12 日正式向美國德拉瓦州法院提出訴訟、要求馬斯克履行收購協議。

此前，前推特安全主管 Peiter Zatko 7 月向聯邦監管機構以吹哨者身分舉報，推特在機器人帳號數量上誤導了馬斯克，推特並未提供早期月度用戶總數指標，而是向馬斯克提供可獲利每日活躍用戶 (mDAU) 的 「不透明指標。」

馬斯克法律團隊已要求傳喚前推特前執行長兼聯合創始人 Jack Dorsey，要求提供能夠「反映、提及或與推特使用除 mDAU 以外的、任何其他用戶指標有關的文件和通訊。」，但大部分已皆遭美國法院駁回。