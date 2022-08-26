推特宣布新增Podcast服務 將在Spaces整合更新

社交媒體平台推特 (TWTR-US) 週四 (25 日) 宣布，將 Podcast 功能整合到該平台 Spaces 中。

這家社交媒體公司表示，該功能將讓用戶可根據自身興趣，透過精選播放列表收聽完整節目，初期只提供給設置英語作為系統語言的用戶。

在 Clubhouse 於 2021 年突然爆紅之後，不少社交平台紛紛也開始推出自家語音服務，Twitter Spaces 也在這樣的環境下出現。如今推特為 Spaces 加入新的功能，將 Podcast 整合到 Spaces 當中。

新功能將允許推特用戶在重新設計的版面中，按不同主題找到各類的 Podcast 節目。先前，推特內部的研究曾顯示，大約近 45% 的用戶每月都會收聽 Podcast 節目，此次推特將 Podcast 整合到 Spaces 中，也是期望用戶能在推特平台上停留更長的時間。

推特目前正與馬斯克就他提出的 440 億美元收購該公司展開法律戰。馬斯克今年 4 月與推特達成協議，同意以每股 54.2 美元、總價約 440 億美元買下推特，不料三個月後，馬斯克 7 月以假帳號數據問題為由宣布終止收購推特的交易。 推特 7 月 12 日正式向美國德拉瓦州法院提出訴訟、要求馬斯克履行收購協議。

馬斯克與推特法律大戰即將於 10 月 17 日開打，審判期為 5 天，以確認馬斯克是否可以放棄這筆交易。

美國德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 法官 Kathaleen McCormick 週四 (25 日) 下令推特提供馬斯克部分數據，同時以「荒謬且廣泛」為由，駁回馬斯克大部分的推特數據要求。