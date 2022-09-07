談未來產業機會 施振榮：關鍵在微處理機應用

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮今 (7) 日出席《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，面對未來發展，施振榮表示，元宇宙、5G、AI、金融科技 (Fintech)、NFT、區塊鏈等新科技落實應用，仍需持續發展，並認為發展關鍵還是在以半導體為基礎的微處理機應用。

施振榮表示，微處理機所需要的半導體技術，台灣已取得世界領先地位，台灣未來應該在現有硬體基礎上，加強軟體及創新應用，以利尋求突破機會。

回顧過去，施振榮說，歷史中第一次工業革命出現的引擎，讓人類體力得以延伸，第二次工業革命出現的晶片微電腦，則讓人類腦力延伸，他在 1976 年創業時，正是看好微處理機 (晶片微電腦) 將再次帶動工業革命而努力。

展望未來，施振榮認為，5-10 年後仍會有下一波新科技出現，但現在科技應用發展型態與過往不同，未來模式將以解決方案為主，取代過往以 CPU、PC、手機等通用型硬體產品為主的開發應用，同時也要以「內需帶動外銷」的策略，將解決方案從國內市場帶往國際化。

施振榮說，由於台灣國內市場相對較小，若沒有朝國際化發展，投資回收將會受限，但在推出成熟且符合巿場需求的解決方案前，認為須先在國內具體落實、成熟發展，進而做為朝國際化發展初期示範及參考方案，而政府也要扮演拉力角色，與民間業者共同建立產業生態。