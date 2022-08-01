超微市值超車英特爾 施振榮：垂直分工是大勢所趨

英特爾 (INTC-US) 近日市值遭到競爭對手超微 (AMD-US) 超車，宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮今 (1) 日以微笑曲線點出英特爾跨入晶圓代工將面臨的困境，直言產業典範轉移走向垂直分工已是大勢所趨。

施振榮表示，1991 年哈佛商業評論當年發表的文章就提到，世界發展已走向 Computerless computer company(沒有電腦廠的電腦公司)、Fabless semiconductor company(沒有晶圓廠的半導體公司)，而產業典範轉移的始作俑者就是宏碁與台積電 (2330-TW)，分別開啟 ODM、專業晶圓代工的新商業模式，也呼應微笑曲線中，產業由垂直整合走向垂直分工的發展。

施振榮進一步指出，英特爾當年並不認同哈佛文章，仍堅持走向垂直整合模式，經過 30 年演變，因無法改變典範轉移，巿值遭超微超越，而美國上周通過晶片法案，若考量經濟、產業發展，美國製造比起亞洲製造的競爭力已有極大的差距，是美國最弱的一環，認為長期發展並不可行，產業分工才是最具競爭力的生態。

對於超微巿值成功超越英特爾，施振榮分析，當年超微將製造部門獨立成立格羅方德 (GFS-US)，專注發展處理器設計，隨著後來雙方各自獨立發展後，超微更找上台積電代工，順應產業分工趨勢，競爭力才提升，近年才與英特爾一消一長。

施振榮認為，產業分工已是全球發展的大趨勢，雖然美國因國安問題考量，希望打破全球化發展，將半導體製造移回美國本土，但這已違反產業典範轉移的大趨勢，不一定可行，預期就算勉強做也將相對沒效率、競爭力不足。