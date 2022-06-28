宏碁創辦人施振榮力挺 灣聲國際集資3000萬正式成立

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮近年積極協助推廣藝文領域，他也身兼灣聲樂團後援會會長，今 (28) 日宣布與其他企業界人士力挺下，共同集資 3000 萬元發起成立灣聲國際藝術經紀公司，並由灣聲樂團音樂總監李哲藝擔任董事長，推動台灣經典音樂普及化、國際化。

除施振榮外，包含灣聲樂團發起人雷輝、黃少華、吳東亮等 18 位企業界人士均跨界支持，發起成立灣聲國際，除由李哲藝擔任首任董事長外，副董事長、策略長將由黃少華、郝旭烈擔任。

施振榮表示，灣聲國際的投資人都認同社會企業的經營模式，且日後一旦公司有獲利大家也承諾將大部分盈餘繼續投入，以擴大影響力、改變藝文生態。

李哲藝表示，灣聲國際將推動台灣經典音樂普及化、國際化，隨著灣聲國際成立後，將開始籌備灣聲樂團朝成為職業樂團的目標來努力，並希望在 2024 年達到全職業化目標，讓灣聲樂團進一步走向國際舞台。

灣聲國際今日也同步宣布，繼打造灣聲新年音樂會 IP 後，明年規劃再打造新的 IP，將首度規劃舉辦「臺瘋」灣聲經典音樂會，此外，也計畫今年下半年進駐沈浸式場館双融域 (AMBI SPACE ONE)，帶來結合科技設計的全新沉浸式影音音樂會，將台灣經典音樂引進元宇宙世代。