〈ESG大趨勢〉銀行挺永續 攜手企業承作綠色存款蔚為風潮

銀行承作綠色存款蔚為風潮，包括彰銀、滙豐等銀行近期陸續攜手業者承作綠色存款，其中彰銀首次推出的綠色存款，獲奇美實業承作 10 億元額度；滙豐銀行則與法巴人壽合作綠色存款。

所謂的「綠色存款專案」，是指募集企業戶的定期存款以及具綠色題材的數位存款，將資金投入符合我國聯合徵信中心綠色授信標準的項目，例如再生能源案場、廢轉能發電站等。而在專案推出前，會先由第三方獨立機構就綠色存款運用計畫的可行性及有效性進行評估，並出具綠色存款計畫確信報告。

彰化銀行表示，奇美實業長期關注全球低碳永續議題，響應聯合國責任投資原則 (Principles for Responsible Investment, PRI)，並接軌全球綠色供應鏈，並通過 ISO 20400 永續採購指引之外部驗證。

此外，奇美實業也持續尋求各種綠色創新方式達到淨零碳排目標，包括啟動製程中碳捕捉再利用 (Carbon Capture and Utilization, CCU) 計畫，以及成為第一家在新加坡 CIX 碳交易平台購入碳權的台灣企業，以具體行動傳達對環境保護的重視。

滙豐 (台灣) 銀行則與壽險業者法國巴黎人壽合作，完成最新一筆企業綠色定期存款，籌集資金將為具有環境正面影響力的綠色項目計劃提供融資，這也是法巴人壽首筆的綠色定存，更是國內先驅之保險業者參與綠色存款計畫。

滙豐 (台灣) 銀行表示，將提供第三方公正機構出具的審查報告，其中包括存入資金的投資組合及使用情况，確認存款資金用於綠色經濟及環保項目，以助力綠色低碳發展，並爲企業客戶提供實現永續發展目標的機會。