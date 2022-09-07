末日博士：投資人應為歷史性市場崩盤做好準備

「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 警告，投資人要為一場歷史性市場崩盤做準備，且美國經濟可能陷入萎縮、通膨飆升、失業率大增的混亂局面。

羅比尼在一場網路研討會上表達上述悲觀看法。他說，為壓制通膨，美聯準會 (Fed) 可能需要將利率提升 2 倍，達到 5%。但是，這種升息幅度可能會抑制經濟成長，引發失業率飆升。

此外，升息也可能導致債務危機。由於美國的消費者、企業等在過去 10 年大舉借貸，若利息成本大增，他們恐怕難以償還貸款。

最後結果是壓制通膨的激進升息，將拖累經濟，同時導致股債市、房地產、信貸、私募股權等資產崩盤。

羅比尼先前曾警告，鑒於 Fed 推動數十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路可選：經濟硬著陸，或通膨失控。

羅比尼說：「在美國，只要通膨率突破 5%、失業率低於 5%，Fed 的緊縮都會導致硬著陸的結果。因此，我的基本預測情況是經濟硬著陸。」

羅比尼也說，地緣政治事件可能讓通膨更進一步竄升，包括中國嚴格的防疫清零政策，而烏克蘭戰爭持續，也會讓大宗商品承受壓力，尤其是能源。這些都可能導致薪資物價螺旋式上漲 (wage-price spiral)。