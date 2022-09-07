美股震盪 策略師：抱這5檔高自由現金流股最放心

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，今年股市難以預測，投資者可考慮具有高自由現金流且派息的股票。

根據 Evercore 策略師 Julian Emanue 列舉的「自由現金流最愛名單」，這類股票分布在多個產業，其中五大企業包括：臉書母公司 Meta Platforms (META-US)、康卡斯特 (CMCSA-US)、APA (APA-US)、Lennar (LEN-US)，以及戴爾科技 (DELL-US)。

股市今年一直波動。S&P 500 指數今年上半年跌入熊市，較 1 月觸及的史上高點跌逾 20%，接著夏季出現 15% 上下的反彈漲幅，一直到過去幾周開始下降。近期的拋售潮係因美國聯準會 (Fed) 明確表示將積極升息以對抗居高不下的通膨。

因此這些會執行庫藏股，返還股東現金的股票就更吸引人了。總體而言，由於股價相對難以預測，因此在等待暴風雨度過的期間還有錢可以領，是個不錯的策略。

無論股價如何，當下買股票所花的錢都可能產生相較大的回報，只要這些公司的獲利不下降，管理團隊仍可向股東返還大筆現金。以石油為例，大宗商品價格接下來可能下跌，但石油生產商仍可產生足夠的自由現金流來向投資者返還可觀的金額。

根據 FactSet 的分析師調查，康卡斯特 2023 會計年度的自由現金流將達到 163 億美元。在最近一季中，該媒體和通訊巨頭年度執行的庫藏股金額加上股息約為 168 億美元，相當於該公司當前市值約 11% 收益率。

個人電腦製造商戴爾 2023 財年的自由現金流將達到 37 億美元，該公司年度執行庫藏股和派發股息約 34 億美元，亦即收益率約 13%。

Lennar 預估 2023 年產生約 40 億美元的自由現金流，年度返還股東的現金約 17 億美元，收益率近 8%。可以肯定的是，抵押貸款利率上升可能會削弱房屋建設需求，但該股今年迄今已經跌逾 30%，且其獲利仍然夠高，因此收益率可維持相當高的水準。

石油生產商 APA 在 2023 年自由現金流預估達 24 億美元。該公司在近期財報電話會議上表示，目標是向股東返還約 60% 的自由現金流，即 14.4 億美元，意味著明年收益率約莫 11%。

分析師估計，社交平台巨擘 Meta 2023 年產生 225 億美元收入，應可用執行庫藏股的方式返回其中多數收入，目前每年執行庫藏股約 200 億美元，意味著年度收益率近 5%。

