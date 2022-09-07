〈財報前瞻〉遭同業拖累 蔚來Q2業績被看衰 股價先跌3.5%

中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 周三 (7 日) 將公布第二季財報，由於同業公布的財報顯示中國電動車需求疲軟，蔚來財報尚未公布，股價先走低。

蔚來 ADR 今年迄今下跌約 45%，過去一個月跌幅約 15%，利率上升、中美之間日益緊張的局勢，以及電動車電池成本上升都是該 ADR 下跌的原因。蔚來周二下跌 3.5%，收每股 17.11 美元。

中國電動車需求轉疲，更是雪上加霜。同業理想汽車 (LI-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 均已公布第二季數據，且兩家第三季財測數據均遜於華爾街的預期。

理想汽車第二季交車近 2.9 萬輛，預估第三季交車量約 2.8 萬輛。小鵬汽車第二季交車約 3.4 萬輛，預測第三季交車量約 3 萬輛。投資者顯然想看到交車量持續增長，而非下降。

蔚來汽車第二季交車 25059 輛。該公司 7 月和 8 月合併交車 20729 輛。根據彭博共識預期，華爾街估計 9 月約交車 1.7 萬輛，這會是創紀錄的一個月，但並非新聞，因為自其他公司公布數據以來尚未更新該數據。

除了第三季財測以外，華爾街預期蔚來公布第二季每 ADR 虧損 18 美分，營收為 14.2 億美元。

蔚來第一季每 ADR 虧損 12 美分，營收為 15.6 億美元。

蔚來將於周三召開電話會議，投資者可了解個別車型的銷售情況、產能擴張情況以及關於會計的內部調查結果。

做空機構 Grizzly Research 6 月底指控蔚來通過與武漢蔚能電池資產有限公司的交易誇大營收和獲利。

蔚來集團承認它投資於該公司，並通過其電池租用服務 BaaS (Battery as a Service) 銷售電池，亦即蔚來將允許消費者購買沒有電池的電動車，令其每月為電池支付費用，以降低購車的頭款。

選擇權市場暗示，在蔚來公布財報後，該公司 ADR 將上下震盪約 6%，振幅與過去 4 季大致相同。過去 4 季發布財報後該 ADR 均下跌。