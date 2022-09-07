祖克柏臉書公布Connect大會日期 暗示新VR頭戴式裝置將亮相

臉書母公司 Meta 將於 10 月 11 日舉辦年度開發者大會，會上將秀出擴增實境與虛擬實境（AR/VR）產品，並可能公布代號為「「Project Cambria」的新一代 VR 頭戴式裝置。

Meta 執行長祖克柏周二（6 日）在臉書上發文宣布 Connect 大會日期，並附上其帶著 VR 頭戴式裝置的照片，暗示會上可能公布大眾期待已久的頭戴式裝置。截稿前，Meta 並未回應是否將於開發者大會上公布新品。

Meta 執行長祖克柏臉書 PO 出穿戴頭戴式裝置照片。(圖片：祖克柏臉書)

祖克柏上月在 Podcast 上表示，該款新頭盔將配備先進的感測器追蹤眼睛與臉部表情，並能夠將這些表情即時反應在虛擬替身身上，例如在皺眉頭、嘟嘴等其他表情。

此外，根據先前外媒報導，「Project Cambria」還將擁有高解析度的彩色螢幕和外接攝影機，但它的售價也會比較昂貴，甚至高於現有的 Quest 2。現在在美國銷售的 Meta Quest 2 頭戴式裝置售價為 399.99 美元（128GB）和 499.99 美元（256GB）。

據悉，新款頭戴式裝置也傳出可能會命名為「Quest Pro」，預估售價超過 1000 美元（約 30,670 元台幣）。此外該裝置也將成為 Meta 發展元宇宙策略的核心。

過去幾個月內，Meta 宣布對其 VR 社群平台 Horizon Worlds 進行更新，包括創作者付費、開設實體店來展示這些設備，並調整現有的 VR 頭戴式裝置價格。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價下跌 1.2%，每股暫報 158.46 美元。