瑞穗調降特斯拉、Rivian和蔚來交車數、業績預期

考慮到供應鏈限制等因素，瑞穗證券分析師拉凱許 (Vijay Rakesh) 周一 (27 日) 調降特斯拉 (TSLA-US)、Rivian (RIVN-US) 以及蔚來 (NIO-US) 三家電動車企業的 2022 年交車數和營收預測及目標價。

他將特斯拉今年交車數預測從 140 萬台調降至 125 萬台，第 2 季營收預測從 180 億美元降至 155 億美元。Rivian 的交車數預測則從 4200 輛調降至 3900 輛，第 2 季營收預測由 3.17 億美元減少到 3.03 億美元；至於蔚來，其交車數預測從 14.2 萬調降至 13.8 萬，第 2 季營收預測由 98 億美元降到 93.4 億美元。

雖然拉凱許對這 3 家公司都維持「買入」評級，但也都調降其目標價。對於 Rivian，目標價從 80 美元調降至 70 美元，而蔚來和特斯拉的目標價分別從 55 美元和 1300 美元調降至 48 美元和 1150 美元。

他指出，雖然消費者對特斯拉電動車的需求仍然強勁，但它面臨供應鏈受阻問題，這使得特斯拉柏林廠和奧斯汀廠面臨更大的產能擴張壓力。

與此同時，該分析師認為 Rivian 的生產拐點仍未出現。

他表示，半導體等關鍵零件的整體供應鏈問題正在打擊所有電動車製造商，並促使市場對這個行業做出更謹慎的預估。

在每股獲利方面，拉凱許把特斯拉第 2 季預測從 2.49 美元大幅降低到 1.59 美元；Rivian 則從每股虧損 1.45 美元擴大至每股虧損 1.54 美元。

不過，即使這幾家電動車企業近期遇到阻礙，拉凱許仍然認為它們的長期發展趨勢非常看好。