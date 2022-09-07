艾克曼肯定Fed積極打通膨 美股買點將很快浮現

美股近期因聯準會 (Fed) 主席鮑爾等官員一波波的鷹派談話走低，但曾抨擊 Fed 對通膨不夠強硬的避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 認為，鮑爾堅定升息能讓大家害怕的通膨盡快回落，等到大家認定打贏抗通膨之戰，美股可望反彈。

潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square Capital Management) 艾克曼 5 月曾抨擊 Fed 面對通膨不夠積極，但他周二 (6 日) 接受 CNBC 訪問時表示，樂見鮑爾強硬表態「高利率將維持一段時間」，「我們最大的恐懼是通膨，這是我們希望 Fed 升息的原因。」

艾克曼預期通膨「將大幅下滑」，未來 12 月通膨率有望從 6 月的 41 年高峰 9.1%，下降到 4% 甚至 3.5%。他說：「我想通膨將下滑，人們將期待 Fed 之後的立場放軟。」

只要 Fed 打贏這場抗通膨戰役，艾克曼預期美股將反彈，「只要人們明白 Fed 不必繼續升息，而且很快就會開始降息... 將是市場的買進訊號。」

艾克曼的言論呼應高盛經濟學家 Jan Hatzius 的看法，即美國經濟即將軟著陸。

美股今年重挫，標普 500 今年來下跌 17.5%，美債暴跌，陷入數十年來最慘烈的行情。

針對投資布局，艾克曼表示從年初開始就沒有太大變化，只有短暫調整 Netflix 部位。根據最新申報資料，潘興廣場的部位集中在 Lowes、Chiptole Mexican Grill、Hilton Worldwide Holdings、Howard Hughes、Canadian Pacific Railway