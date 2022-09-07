〈美股盤後〉美債殖利率飆升 那指費半連七黑 標普險守3900點

美國勞動節假期過後，美股週二 (6 日) 恢復交易，市場對歐洲能源危機、經濟衰退和聯準會鷹派升息的焦慮仍未消退，主要股指週二開高後隨即跳水走低，強勁的經濟數據使十年期美債殖利率一度飆升至 3.353%，科技股拋售壓力擴大，儘管晶片法案實施措施出爐，晶片股賣壓依然沉重。

四大指數尾盤狹幅震盪，標普收黑 0.41%，險守 3900 點重要支撐關卡。在嬌生與可口可樂等防禦性類股提振下，道瓊收盤小跌逾 170 點。那指收低 0.74%，費半挫跌 1.07%，連續第 7 個交易日走低。

數據方面，美國 8 月 ISM 非製造業指數為 56.9，優於市場預期，升至 4 個月新高，上週公布的美國 8 月非農新增就業也略高於預期，這兩份優於預期的數據，預計將推動聯準會 9 月再次激進升息。

政經方面，美國總統拜登 8 月 9 日簽署晶片法案，為美國半導體生產挹注 520 億美元的政府補貼，美國商務部週二宣布相關實施規則，開放半導體業者在明年 2 月提交申請，可能在該年春季前開始撥款。瑞信研判，晶片法案僅使半導體產能增加個位數百分比，預估台積電和三星等半導體廠將採溫和漸進方式擴產。

俄羅斯週三無限期關閉其通往歐洲的主要天然氣供應管道北溪一號後，能源市場正處於動蕩之中。德國週二宣布將保留兩座核電廠並重新閒置的燃煤發電廠，確保今年冬天供電無虞。歐盟能源部長將於週五舉行會議，討論為俄羅斯天然氣價格設定上限。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示，美國財政部正在尋求設計一個簡單的遵約與執行機制，以對俄油出口實施價格上限，並希望中國和印度加入此聯盟。

國際信評機構惠譽指出，北溪一號管道關閉提高歐洲經濟衰退的可能性。德國能源巨頭 Uniper 執行長擔憂，歐洲能源危機最糟的日子即將來臨。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.06 億例，死亡數突破 650 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，通訊服務、能源和資訊科技領跌，房地產和公用事業等防禦性類股跑贏大盤。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.82%；Meta (META-US) 下跌 1.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.10%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.10%。

道瓊成分股逾半收黑。3M (MMM-US) 下跌 4.15%；高盛 (GS-US) 下跌 1.51%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.46%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.28%；Visa (V-US) 漲 0.44%。

費半成分股幾乎全數血染。 英特爾 (INTC-US) 下跌 2.75%；美光 (MU-US) 下跌 1.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.33%；AMD (AMD-US) 下跌 1.89%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.04%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.41%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.06%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.08%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.31%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 蘋果發表會「Far Out」將在本週台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點登場，預計將推出 iPhone 14 系列、Apple Watch Series 8 和新款 AirPods Pro。投行 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 研判，蘋果可能會將其 iPhone 14 Pro 的售價比 iPhone 13 Pro 調高 100 美元。

華爾街分析師多預計，今年蘋果 iPhone 14 Pro 高端機種將漲價。(圖片：蘋果)

高通 (QCOM-US) 週二隨大盤下跌 1.41% 至每股 126.67 美元。高通週二一口氣發表鎖定中階行動手機的新款 Snapdragon 6 Gen 1 和入門級手機的 Snapdragon 4 Gen 1 處理器，但並未宣布 Snapdragon 6 Gen 1 是採用台積電還是三星的 4 奈米製程技術。

臉書母公司 Meta (META-US) 下跌 1.11% 至每股 158.54 美元。Meta 將於 10 月 11 日舉辦年度開發者大會，會上將秀出擴增實境與虛擬實境（AR/VR）產品，並可能公布代號為「「Project Cambria」的新一代 VR 頭戴式裝置。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.96% 至每股 106.81 美元，Google 週二宣布將於美東時間 10 月 6 日上午 10 點 (台灣時間 10 月 6 日晚間 10 點) 舉辦「Made by Google」新品發表活動，預計將推出智慧型手錶 Pixel Watch 和年度旗艦新機 Pixel 7 系列等新品。

醫療保健巨頭 CVS Health (CVS-US) 宣布，已同意以大約 80 億美元的價格收購家庭醫療保健服務公司 Signify Health (SFGY-US)，前者收跌 0.71%，後者上漲 1.15%。

經濟數據

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 43.7，預期 44.2，前值 44.1

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 終值報 44.6，預期 45.0，前值 47.7

美國 8 月 ISM 非製造業指數報 56.9，預期 55.1，前值 56.7

華爾街分析

Truist Advisory Services 分析師 Keith Lerner 認為，美股雖然仍波動不定，但一些指標表明美股接近賣超的水平。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 下調了今年每股純益增長的預期，他表示現在股市最大的擔憂可能是經濟放緩，預計即使沒有經濟衰退，企業獲利在 2023 年也將下降 3%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主