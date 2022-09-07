美股重點新聞摘要2022年09月07日

今日操盤前瞻

澳洲、德國、歐元區 Q3 GDP

克里夫蘭聯準銀行總裁 Loretta Mester(2022 年票委)、Fed 副主席 Lael Brainard 發表談話

美國 7 月貿易收支

談 11 月拜習會 拜登：若習近平也在那 我們一定見面

美國總統拜登周二 (6 日) 表示，如果中國國家主席習近平出席 11 月的 G20 高峰會，他一定會和習近平會面。閱讀全文...

Uniper 警告歐洲能源危機最糟狀況將到來 歐洲最大煉鋁廠減產 22%

俄羅斯上周起無限期關閉北溪一號管線，切斷歐洲天然氣主要來源，受能源短缺影響，歐洲電價不斷飆升，歐洲最大煉鋁工廠決定減產 22%，並警告歐洲原鋁產業面臨存亡危機，德國能源巨頭 Uniper 執行長擔憂，能源危機最糟的日子即將到來。閱讀全文...

高通揭曉 Snapdragon 6 Gen 1 處理器 升級 4 奈米製程

行動處理器大廠高通週二一口氣發表鎖定中階行動手機的新款 Snapdragon 6 Gen 1 和入門級手機的 Snapdragon 4 Gen 1 處理器，但並未宣布 Snapdragon 6 Gen 1 是採用台積電還是三星的 4 奈米製程技術。閱讀全文...

Google 宣布 10 月 6 日舉行秋季發表會 Pixel 7 系列、Pixel Watch 新品齊發

Google 周二 (6 日) 宣布秋季硬體發表會將在 10 月 6 日登場，新一代智慧手機 Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及首款智慧手錶 Pixel Watch 可望正式亮相。閱讀全文...