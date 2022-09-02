蘋果在美國市佔率跨越50%大關 iPhone問世以來新高

蘋果公司 (AAPL-US) 在美國智慧手機市場的市佔率已跨越 50% 大關，為 iPhone 問世以來新高，讓蘋果在跨足金融、醫療保健等領域時，享有更大優勢。

倫敦金融時報報導，Counterpoint 研究公司的數據顯示，上季 iPhone 在美國市佔率首度跨越過半里程碑，寫下 2007 年問世以來新高紀錄。其餘市場由三星電子、聯想 (03396-HK) 等約 150 款 Android 裝置分食。

Counterpoint 研究部門主管 Jeff Fieldhack 說：「作業系統就像宗教，從不會大幅轉換，但過去四年持續出現從 Android 轉換至 iOS 的情況，這是一大里程碑，我們預料其他富裕國家也會複製這種局面。」

這個數字是依據目前使用智慧手機的情況，也就是所謂的「活躍裝置數」（active installed base），蘋果財務長 Luca Maestri 7 月在法說會上稱之為「本公司發動機」。

活躍裝置數將數百萬名二手手機用戶納入蘋果生態系，也涵蓋多年來一直使用 iPhone 的用戶。

CCS Insight 分析師伍德 Ben Wood 說：「蘋果不是一年市占率成長個 10 到 15%，而是每年悄悄蠶食。」

NPD 集團的數據顯示，採用 Android 作業系統的智慧手機，最初在 2008 年上市，比 iPhone 晚了一年，但使用人數在 2010 年超車 iOS 系統。

此外，iPhone 問世頭三年，市占率也從未接近 50%，當年智慧手機市場是諾基亞、摩托羅拉、Windows、黑莓（BlackBerry）的天下。