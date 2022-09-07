巴西禁售未附充電器iPhone 蘋果將提上訴

巴西當局周二 (6 日) 以產品不完整為由，下令禁止蘋果在當地販售沒付充電器的 iPhone，同時開出 238 萬美元的罰單，蘋果 (AAPL-US) 稍晚反駁，稱此舉旨在保護環境，將對當局的命令提出上訴。

蘋果周二發布聲明稱：「我們所做的每一件事情都考慮到對人類和地球的影響，我們充電器當中的鋅和塑膠使用量最大，停止隨附的決定有助於減少超過 200 萬噸的碳排放量，相當於每年減少 50 萬輛汽車。」

蘋果表示，將繼續和巴西司法部底下的消費者保護機關 SENACON 合作，以消除他們的疑慮，與此同時，公司將對禁售 iPhone 的決定提起上訴。

蘋果 2020 年底以環保為由，宣布未來推出的 iPhone 將不再隨附充電器和耳機，消息一出即引發消費者強烈反彈，認為蘋果的目的只是想要削減成本。

巴西司法部周二對蘋果開罰 1227.5 萬雷亞爾 (約 238 萬美元)，並下令蘋果停賣 iPhone 12 與後續機種，只要是未附充電器的 iPhone 一律停賣。

當局認為，向消費者販售未附充電器的 iPhone，等同出售缺乏必要零件的產品，是蓄意歧視消費者的行為，並稱沒有證據顯示此舉有助於保護環境，反駁蘋果的說詞。