鉅亨美股雷達：市場等待更多數據 Instagram遭愛爾蘭重罰4億歐元

美股重要看點：

美股週一假期休市後，美國 10 年期公債殖利率來到 3.237%。美股期貨週二 (6 日) 上升，道瓊期貨漲 0.60%，標普 500 期貨漲 0.57%，那斯達克 100 期貨漲 0.49%。

市場仍對經濟放緩感到擔憂，投資人持續關注 Fed 是否將持續以激進的速度升息來壓制通膨飆升。

聯準會 (Fed) 則預計將於 22 日召開 9 月利率會議，本周除了主席鮑爾將出面發表談話外，多位今年 FOMC 票委也將針對經濟情勢發表看法，包含理事華勒、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特等人。

華爾街近期最看空的分析師—摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 再度下調了美股的盈利預期，他認為目前市場尚未觸底。

Wilson 將今年的美股 EPS 預估，從 225 美元下調至 220 美元，同時將 2023 年的 EPS 預估，從 236 美元下調至 212 美元。

Wilson 也說道：「如果我們的預測正確，那麼熊市還沒有結束。」他預估，標普 500 指數將在第四季落至 3400 點的最低點，但若出現經濟衰退，則有可能落至 3000 點。

數據公布方面，美國供應管理協會 (ISM) 的 8 月非製造業 PMI 數據將在美東時間上午 10 點公布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 ISM 非製造業指數，預估 54.8，前值 56.7

重要個股動態：

愛爾蘭監管機構資料保護委員會 (DPC) 發言人表示，在調查社群媒體平台 Instagram 兒童、青少年個人數據處理後，已決議對該公司處以 4.05 億歐元 (4.02 億美元) 罰款，金額創下歷史新高。

Instagram 母公司 Meta (META-US) 發言人表示，Instagram 計劃提出上訴。發言人也表示，Instagram 在一年多前就更新設定，並發布新功能，以確保青少年資訊安全和隱私性。