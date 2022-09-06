愛爾蘭對IG處以4.05 億歐元罰款 創歷史新高

愛爾蘭監管機構資料保護委員會 (DPC) 發言人表示，在調查社群媒體平台 Instagram 兒童、青少年個人數據處理後，已決議對該公司處以 4.05 億歐元 (4.02 億美元) 罰款，金額創下歷史新高。

愛爾蘭當局的調查始於 2020 年，主要關注 13 至 17 歲的兒童及青少年用戶，這些用戶被允許經營企業帳戶，並可能公開用戶的電話號碼和或電子郵件地址。DPC 發言人表示，上週五通過最終決定，其中確實包含 4.05 億歐元罰款，其他細節則將於下週公布。

Instagram 母公司 Meta (META-US) 發言人表示，Instagram 計劃提出上訴。發言人也表示，Instagram 在一年多前就更新設定，並發布新功能，以確保青少年資訊安全和隱私性。

由於 Meta、蘋果、谷歌和其他科技巨頭的歐盟總部位於愛爾蘭，因此由 DPC 監管。先前，該機構已經對 Meta 展開十幾次調查。該公司旗下 WhatsApp 在去年就因未能在 2018 年遵守歐盟數據規則，而被處以創紀錄 2.25 億歐元罰款。

Meta 仍面臨多項訴訟，聯邦貿易委員會 (FTC) 先前表示，將以非法收購為由對 Meta 公司提起訴訟，阻止其收購 Within Unlimited 公司。

FTC 表示，Meta 已經收購 7 家成功的 VR 軟體公司，且擁有有最大的 VR 內容目錄之一，倘若該收購交易獲准通過，將損害 VR 健身 app 領域的創新。