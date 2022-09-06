美夏日開車旺季結束 零售汽油均價估將持續下滑

隨著美國勞動節結束，夏日開車旺季也將結束。在美國人減少開車下，市場對燃料需求下滑，美國零售汽油均價預料將持續下跌。

美國零售汽油均價自 6 月 14 日達到每加侖約 5.016 美元新高以來，價格持續走跌，主因是高油價以及經濟衰退的擔憂拉低需求，而俄羅斯原油供應減低的影響也小於預期。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 表示，除非生產遭受干擾並中斷，否則汽油均價應該會在秋季持續下跌。11 月以後，油價可能跌至約 3.50 美元，且部分地區價格可能跌至約 3.30 美元。

紐約能源避險基金 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，今年夏天，所有最嚴重的擔憂和預期均未成真，消費者省不少開支，對民眾以及美國經濟都有所助益。

Oil Price Information Service 全球能源分析主管 Tom Kloza 預計，今年底前油價將相對穩定，均價預估落在每加侖 3.50 美元至 3.75 美元之間。

美國能源部長 Jennifer Granholm 先前接受採訪時，引用美國能源資訊署 (EIA) 展望報告，預估第四季汽油的平均價格將下跌至每加侖 3.78 美元。她指出，價格仍會受全球環境因素影響，但是，除非出現不可預測全球性事件，否則數據應該會如同預測一樣正常。