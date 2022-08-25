分析師：油價明年初有望再度上揚 估達110美元

國際油價在近期回落，目前已低於每桶 100 美元，主要受到市場對需求減低、歐美國家經濟衰退等擔憂所影響。不過，分析師認為，明年初油價可能再度上升，來到每桶 110 美元價位。

由於市場憂心全球經濟放緩，以及伊朗核協議可能達成的前景，恐使更多原油進入市場，國際油價近期走低。

不過，Truist Securities 能源研究部董事總經理 Neal Dingmann 表示，如果沒有出現導致全球石油需求下跌的深度衰退，油價將在年底或是明年初再度上漲，因為美國頁岩油生產商和 OPEC + 集團的閒置產能非常有限，將是推動明年油價上漲的關鍵因素。此外，年底歐盟將禁運俄羅斯原油的計畫預計也將推高價格。

Dingmann 也強調在美國國內，無論是石油還是天然氣，目前的閒置產能都非常有限。他預估，今年油價可能跌至每桶 80 美元，但會在明年初將飆升至每桶 110 美元。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 先前也表示，當前油價下跌的主因，在於對美國及中國潛在衰退的擔憂，以及俄羅斯與 OPEC 石油出口量增加所致，而伊朗核談判取得進展，也可能再帶動伊朗產量上升，讓油價進一步承壓。

不過，Haefele 認為，近期油價下跌並未完全反映全球供應受到限制，預計到今年年底，油價將反彈至每桶 125 美元。