瑞銀：全球石油供應吃緊 油價年底仍將反彈

瑞銀周三 (17 日) 表示，儘管油價已下跌超過 20%，至每桶 100 美元以下，但由於全球市場供應仍然緊張，布蘭特原油年底將會反彈。

布蘭特原油周三跌至每桶 93.33 美元，自 6 月中旬突破每桶 125 美元以來，已經下跌 25%，回到了 2 月底的水準。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，當前油價下跌的主因，在於對美國及中國潛在衰退的擔憂，以及俄羅斯與 OPEC 石油出口量增加所致，而伊朗核談判取得進展，也可能再帶動伊朗產量上升，讓油價進一步承壓。

不過，Haefele 認為，近期油價下跌並未完全反映全球供應受到限制，預計到今年年底，油價將反彈至每桶 125 美元。

瑞銀還表示，雖然受到石油消費國的壓力，OPEC 及其盟國最近同意在 9 月將產量提高每日 10 萬桶，這是其歷史上最小的增幅之一，它可能也難以達成。

Haefele 指出，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國外，大多數 OPEC+ 成員國的產能已經接近極限，「在我們看來，9 月份的實際產量增長，可能只是商定產量增長的三分之一」。

與此同時，由於歐洲國家計畫在 2022 年底之前，每天減少近 300 萬桶從俄羅斯進口的原油和石油產品，OPEC + 的產量可能會受到俄羅斯產量下降的影響。

另外，Haefele 認為，中國下半年的復甦雖然可能很坎坷，但其支持性政策，仍可能幫助石油需求回升。