美能源部長：美國汽油價格有望進一步下跌

今年以來美國汽油價格續創新高，但近期有所降溫，上週四 (11 日) 跌破每加侖 4 美元，創下今年 3 月以來首見。美國能源部長 Jennifer Granholm 表示，汽油價格有望進一步下跌。

Granholm 接受採訪時，引用美國能源資訊署 (EIA) 展望報告，預估第四季汽油的平均價格將下跌至每加侖 3.78 美元。她指出，價格仍會受全球環境因素影響，但是，除非出現不可預測全球性事件，否則數據應該會如同預測一樣正常。

美國通膨在今年達到 40 年來新高，打擊消費者支出，也對拜登政府的支持率造成衝擊，不過近期燃料成本下滑有助於減緩通膨的飆漲。

美國全國平均汽油價格在 6 月達到創紀錄的 5.016 美元。不過自 6 月中旬以來，價格持續穩定下滑，上週回落至美加侖 4 美元以下。

Granholm 也說，拜登政府採取了前所未有的措施來緩解供需問題，例如從美國戰備原油儲備中釋出石油。

不過，智庫 Energy Aspects 共同創辦人 Amrita Sen 曾表示，最近幾週石油市場有所回落，但是，隨著冬季來臨，市場供將迅速吃緊，到年底油價仍將上升。

包括 Damien Courvalin 在內的高盛分析師先前也表示，即使假設所有負面衝擊都在發揮作用，油價上漲的可能性依然很大，市場供不應求的情況，仍然高於近幾個月的預期。