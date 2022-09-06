熱浪考驗電網極限 美國加州最壞情況可能輪流停電

隨著高溫熱浪將美國加州的電力系統推向極限，美國加州可能必須輪流停電，來應付緊急狀態。

負責監督全州四分之三以上電力流量的加州獨立系統運營商 (CAISO)，透過新聞稿呼籲居民，在歷史性熱浪中，「降低下午和晚上的用電量，以避免停電」。

Caiso 發布了覆蓋全州範圍的彈性警報，預測當地時間 9 月 5 日 17 時至 21 時之間，會出現能源短缺，隨後又將時段拉長至 16 時至 22 時。

斷電的可能性凸顯了在從化石燃料向可再生能源轉型過程中，電網很容易受到極端天氣的影響。

加州近年大量關閉天然氣發電廠，並依賴太陽能發電，但預計在電力需求達到頂峰時，天已經黑了，太陽能發電場也停止運行。與此同時，加州正面臨 1200 年來最嚴重的乾旱，導致水力發電受到影響。

Caiso 表示，周一和周二預計將是熱浪下「迄今為止最具挑戰性的日子」，周二預計氣溫最高，電力需求將達 50099 兆瓦。

Caiso 執行長 Elliot Mainzer 指出，加州正進入這一波熱浪的極端時期，若要避免停電，消費者們需要採取較往常更激進的節電措施，不然公司可能被迫採取最後手段，即輪流停電。

未來四天，加州大部分地區都發布了超高溫預警。根據美國國家氣象局，薩克拉門托周一氣溫升破 110 度 (約攝氏 43.3 度)，達到歷史最高紀錄。美國天氣預報中心資深預測員 Bob Oravec 表示，周二氣溫可能觸及 115 度，打破紀錄。洛杉磯市中心氣溫周日達到 103 度，今年首次突破 100 度。

CAISO 表示，破紀錄的熱浪預計至少持續到周五，呼籲未來幾天仍要減少能源消耗。