Nikon砸840億日元併購德國金屬3D列印機廠商SLM

據《路透》周五 (2 日) 報導，日本光學大廠尼康 (Nikon) 周五宣布，該公司決定以總價 840 億日元 (約新台幣 183 億元) 買下德國的金屬 3D 列印機製造商 SLM Solutions。

尼康是以相機和半導體製造裝置的生產和銷售為主，目前正積極培育全新事業。這次併購案，可望藉由尼康本身所擅長的光學設計等現有技術、搭配 3D 列印機來發揮綜效。

關於這次併購，尼康將花費 61 億日元以增資換股方式來取得 SLM 約 10% 的股份。接下來也將砸下約 779 億日元來公開收購 SLM 股票和可轉換公司債。而不論是在哪個併購階段，尼康都將使用手頭現金或存款來進行支付。此次併購事宜，尼康是委託三菱日聯摩根士丹利證券來擔任該公司的金融顧問。

SLM 從事金屬 3D 列印機的製造，是一家上市公司，在德國法蘭克福證券交易所的股票代號為 AM3D。

根據尼康，SLM 的客戶涵蓋航太和汽車製造商等，SLM 在雷射粉末燒結方式 3D 列印機方面有 750 台以上的交機紀錄。2021 年的合併營收報 7511.5 萬歐元、年增 21%，全年虧損報 2037.5 萬歐元 (前年度報 3025.2 萬歐元虧損)。