德國基準電價升破800歐元 為去年同期十倍 歐洲能源危機仍未解除

明年交付的德國基準電力價格周五 (26 日) 升破 800 歐元，幾乎是去年同期的 10 倍。

由於俄羅斯在關鍵的冬季取暖期之前限制天然氣供應，德國電價幾乎每天都在打破紀錄。前所未有的能源成本飆升，正在助長通貨膨脹，並威脅到整個歐洲的家庭和企業的財務狀況。

歐洲政府已開始採取嚴厲措施限制能源使用，例如，德國禁止建築物的外部照明和降低室內供暖溫度。在英國，能源監管部門上調價格上限後，10 月份能源費也將飆升。

價格的上漲可能導致許多人在今年冬季無法負擔，迫使其限制能源使用。

歐洲能源交易所明年交付的德國電力價格，周五一度上漲 7.6%，至每兆瓦時 805.15 歐元，本周上漲了 39%。對等的法國合約，本周也上漲了 24%。

在天然氣仍然稀缺的情況下，核能等電力將成為今年冬天的主要電力來源。由於公用事業公司 Electricite de France SA 宣布，其一些核電站將比預期更晚恢復上線，因此也帶來電價上漲的動力。

巴黎政治學院國際能源教授 Thierry Bros 表示，災難已經存在，主要問題是歐盟領導人何時醒來。

距離冬季取暖季正式開始，還有一個多月的時間，歐洲發現自己處於岌岌可危的境地。各國都在爭先恐後地填滿庫存，但他們仍然嚴重依賴俄羅斯的天然氣，任何進一步的削減，都可能讓歐洲被迫實施配給供應。