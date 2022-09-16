星巴克拚了！未來3年要在中國新開3,000家分店 平均9小時一家

星巴克 (SBUX-US) 周三 (14 日) 公布 2025 中國戰略願景，規劃至 2025 年要將中國門市總數從 6000 家擴大到 9000 家，相當於每 9 小時開一家新門市，且員工人數也將增加約 35000 人至 95000 人，並實現淨收入倍增 (相較於 2022 財年)、營業利潤增長 4 倍的目標。

星巴克全球執行副總裁暨星巴克中國董事長王靜瑛 (Belinda Wong) 表示，於 2022 財年 (至 2022 年 9 月) 結束時，在中國市場的門市數量將達到 6000 家、註冊會員 8500 萬人，其中 90 天內有在星巴克門市消費的活躍會員為 1500 萬人。

根據星巴克周三在全球投資者交流會發布的 2025 中國戰略願景，未來 3 年要在中國新開 3000 家門市，2025 年要在中國市場實現 9000 家門市的目標、覆蓋中國 300 個城市，屆時中國員工總數也會從 60000 多人增加至 95000 人。

目前中國咖啡連鎖市場的霸主，是中國本土品牌瑞幸咖啡 (LKNCY-US)。截至 2022 年 6 月底，瑞幸的中國門市數量達 7195 家、超車星巴克；而截至 2022 年 8 月底，星巴克的中國門市為 5824 家。

王靜瑛表示，中國是星巴克的第 2 大市場，尚處初期階段；而雖著中國城市化比率和中產家庭數量可望在 2020 年至 2030 年之間持續增加，預料人均咖啡消費量將穩定提升，星巴克也將繼續加碼投資中國市場。

但是參考星巴克最新的 2022 財年 Q3(4~6 月) 財報，該公司在中國市場的總營收約年減 40%，門市銷售收入年減 44%，同店交易量年減 43%，客單價年減 1%，換算年均成長率僅有 10%。有觀察指出，中國政府的清零政策帶來嚴重衝擊；而星巴克接下來在中國市場的豪賭能否成功，也還有待觀察。