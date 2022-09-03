台積電啟動「預辦登積」計畫 招募1500名碩博士畢業生

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 積極招聘人才，今 (3) 日舉辦 TSMC Day，並針對 2023 年畢業碩、博士生，正式啟動「預辦登積計畫」，預計招募超過 1500 人，邀請電子、電機等相關領域碩博士生盡早投遞履歷，最快今年底可拿到聘書，畢業即就業，報到還享有 10 萬元到職獎金。

台積電表示，公司的成功來自一群志同道合的優秀夥伴，藉著創新企圖心、跨領域思考能力、及敏捷執行力，實現半導體產業突破性創新，在全球競爭中持續領先。

為進一步強化成長動能，台積電啟動持續招募優秀人才，啟動「預辦登積計畫」，邀請電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管等領域的碩博生，盡早投遞履歷。

台積電今日舉辦 TSMC Day，為一系列預辦登積計劃活動揭開序幕，邀請年輕學子參與線上講座，了解台積電數位轉型願景、前瞻技術發展、及半導體產業未來展望，後續也將舉行多場線上說明會，帶領學生認識台積與其各組織單位。

台積電今年「預辦登積」行動徵才車預計 9 月中旬啟動，由北到南巡迴 16 所學校。今年的預辦登積行動面談車以積星宇宙與圓夢啟程概念打造，象徵以晶圓翅膀承載著懷抱改變世界夢想的學子，航向台積職涯。

台積電表示，公司重視對員工照顧承諾，致力於建立開放與多元包容且具挑戰性的工作環境，並提供具競爭性的薪資福利，碩士畢業新進工程師年度平均整體薪酬超過新台幣 200 萬元。為協助新進員工順利接軌工作，台積電也於 2021 年成立新人訓練中心，規劃完整培訓課程。

