法國達飛警告 海運景氣將走緩

法國貨櫃輪巨擘達飛海運 (CMA CGM) 再度交出亮眼財報，第 2 季獲利較去年同期翻倍、與第 1 季比也成長，但該公司呼應同業說法，警告海運業景氣將走緩，原因是消費者支出正在下滑，影響海運需求與運價前景。

達飛海運周五 (2 日) 公布，第 2 季淨利 76 億美元，比去年同期 35 億美元成長逾一倍，也高於第 1 季的 72 億美元。達飛表示，雖然該季營運成本上升 (船隻燃料費用年增近 75%)，但被貨櫃輪營收成長所抵銷。

和同業一樣，達飛也表示，海運業開始感受到經濟壓力，疫情期間的火熱需求已冷卻，部分區域的即期運價最近幾周已經開始下跌。

達飛董事長兼執行長 Rodolphe Saade 說：「今年夏天已經可以察覺到全球消費者支出下滑，這會讓下半年的國際貿易更為正常，並導致海運需求下滑。」

財報顯示，達飛第 2 季的貨櫃量年減 1.3%，主要受港口壅塞影響，儘管貨櫃量與第 1 季相比回升 6%。

這家由法國 Saade 家族掌控的未上市企業，今年為了回應法國政府要求企業減輕通膨壓力的要求，為運往法國的貨物提供運費折扣。

達飛表示，公司把 90% 獲利用於商業活動，目前正持續擴大非海運物流，並推動空運合作夥伴計畫，今年將成為法國航空公司的股東之一。