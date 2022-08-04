馬士基Q2財報佳 但警告今年貨櫃航運需求成長降溫 

拜高運價之賜，馬士基 (Maersk) 第 2 季財報優於預期，但這家全球最大貨櫃航商對前景的看法轉淡，認為在消費者信心惡化及塞港的影響下，今年需求成長將轉弱。

被視為全球貿易風向球的馬士基周三 (3 日) 公布完整財報，證實了周二初步財報的樂觀數據。財報顯示，第 2 季營收年增 52% 至 217 億美元，運價較去年同期大漲 64%，抵銷貨櫃量減少 7.4% 的衝擊。

上季貨櫃量減少，主要和俄烏戰爭導致的消費者信心減弱，以及中國封控加劇港口壅塞有關。

馬士基警告，由於供應鏈壅塞持續的時間比預期更長，預估今年全球貨櫃需求成長將落在預測區間 (-1% 到 + 1%) 的低檔。

馬士基說：「地緣政治不確定性，以及高能源價格帶來的高通膨，將持續壓抑消費者信心和成長展望。」

馬士基表示，歐洲貨櫃需求成長放緩的情況最明顯，由於消費者需求下滑，港口和倉庫的庫存品正不斷增加。

即使載貨量減少，航商仍靠供應鏈瓶頸支撐的高運費，交出財報佳績。馬士基周二也一併上修全年財測，理由是供應鏈壅塞導致運價高漲的情況，將比原先預料的更持久。該公司如今表示，航運市場正常化的時間將從延至今年第 4 季，晚於原本預估的下半年初。