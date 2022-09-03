〈美股盤後〉俄國持續關閉北溪一號 四大指數嚇趴收黑

美國 8 月非農就業數據增長大幅放緩，七國集團 (G7) 同意對俄油實施價格上限，美股週五 (2 日) 開盤後暖步走升，但午盤傳出俄羅斯持續關閉北溪一號管線，加上美國對中關稅持續，美股瞬間豬羊變色，早盤所有漲幅盡數回吐，四大指數黯然收黑。

道瓊走低逾 330 點，標普滑落逾 1%，那指和費半收低逾 1%，延續第六個交易日頹勢。以一週來看，道瓊週線回落 3%，標普週跌 3.3%，那指則慘跌 4.2%，創連續第三週走低。

數據方面，美國 8 月非農新增就業報 31.5 萬人，略高於市場預期的 30 萬人，創 2021 年 4 月以來最低增幅，亦遠低 7 月的 52.8 萬人，且上月薪資漲幅也有下降，再加上 8 月失業率報 3.7%，高於市場預期。市場解讀，薪資增長與失業率上升可能緩解聯準會 9 月激進升息的壓力。

政經方面，七國集團 (G7) 財政部長週五同意對俄國石油出口實施價格上限機制，以減少俄羅斯的石油收入，同時保護受能源價格飆升之苦的消費者，不過目前限價的詳細機制尚未定案。

俄羅斯日前早前已放話，對於那些為俄油設價格上限的公司或國家，俄方將停止供應原油和石油產品。

外媒報導，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom) 週五表示，由於發現主要發動機損壞漏油問題，北溪一號天然氣管道不會如期重啟。此外，Gazprom 沒有提供管道恢復供氣的時間表。

德國國會外交委員會主席 Michael Roth 抨擊，這是俄國對德國發動的心理戰之一。歐盟委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 認為，歐洲需要對俄國天然氣設定價格上限，以阻止普丁試圖操控歐盟能源市場。

美國貿易代表署 (USTR) 週五發布聲明中表示，在拜登政府收到美企的正式請求後，對中國商品課徵的關稅將持續實施。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.03 億例，死亡數突破 649 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收紅，通訊服務、房地產和醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.36%；Meta (META-US) 下跌 3.05%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.24%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.67%。

道瓊成分股逾半收黑。3M (MMM-US) 下跌 3.17%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.01%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.78%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.57%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.49%。

費半成分股幾乎全數血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.08%；AMD (AMD-US) 下跌 2.54%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.62%；美光 (MU-US) 下跌 1.71%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.11%； 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.70%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.90%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.61%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.48%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.36% 至每股 155.81 美元。外界普遍預計，蘋果下週即將舉行秋季發表會，屆時將推出 iPhone 14 系列等新品。摩根士丹利週五發布報告指出，iPhone 14 發布會之前，散戶對蘋果股票後市比蘋果財報發布前稍微積極一些，但機構投資者仍然對蘋果股票抱持負面看法。

美國自動駕駛公司 Aurora (AUR-US) 暴漲 15.17% 至每股 2.43 美元。外媒報導，Aurora 執行長 Chris Urmson 無意間向員工發送董事會備忘錄，內容提及可能考慮將 Aurora 出售給蘋果或是微軟，以因應不斷惡化的市場狀況和供應鏈問題。

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon(LULU-US) 飆升 6.70% 至每股 314.17 美元。 Lululemon 最新財報營收和獲利均優預期，並提高全年營收和獲利預測。摩根大通分析師 Matthew Boss 認為，Lululemon 將持續受益於積極生活方式、電子商務持續增長，以及向未開發國際市場擴張的走勢，將該公司目標價從每股 382 美元上調至每股 396 美元。

晶片製造商博通 (AVGO-US) 收紅 1.67% 至每股 500.22 美元。 博通週四公布 2022 會計年度第三季財報，並發布第四財季強勁財測，緩解市場對網路基礎設施支出放緩的擔憂。

比亞迪 ADR (BYDDY-US) 大跌 6.88% 至每股 54.85 美元。港交所週五申報文件顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威週四 (1 日) 再度減持比亞迪 172 萬股，這是波克夏 8 月 24 日出售 133 萬股後，不到一個月再度減持。在此之前，巴菲特已持有比亞迪超過 14 年。

經濟數據

非農新增就業報 31.5 萬人，預期 30 萬人，前值自 52.8 萬人下修至 52.6 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.5%，前值 3.5%

平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6，前值 34.6 小時

平均每小時薪資年增率報 5.2%，預期 5.3%，前值 5.2%

平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.5%

勞動參與率報 62.4%，預期 62.2%，前值 62.1%

美國 7 月耐久財訂單月率修正值報 - 0.1%，預期 0%，前值 0%

美國 7 月工廠訂單月率報 - 1.0%，預期 0.2%，前值 2%

華爾街分析

安聯投資管理公司 ETF 策略主管 Johan Grahn 認為，聯準會主席鮑爾在先前全球央行年會的談話定調升息 3 碼的前景，而週五的非農就業報告並沒有真正改變這種立場。

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Jack McIntyre 指出，目前通膨率仍遠高於聯準會的目標，市場前進的道路可能仍然崎嶇不平。

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示，人們已經擔憂下週歐洲央行可能升息 3 碼，再加上天然氣供應限制，以及美中緊張局勢升級，這讓投資人感到更擔憂。

鉅亨溫馨提醒：下週一為美國「勞動節」，美股休市一日。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主