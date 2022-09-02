〈財報〉廣告業務承壓 微博Q2淨利大減逾6成

微博周四（1 日）公布 2022 年第二季財報，在疫情衝擊之下，該公司第二季廣告業務承壓，

營收年減逾 2 成、淨利衰退逾 6 成。微博美股 ADR 在財報公布後一路走低，截至盤中重挫逾 6%。

截稿前，微博 (WB-US) 盤中下跌 6.04%，每股暫報 19.44 美元。

微博第二季（截至 6/30）營收年減 22% 至 4.502 億美元，高於市場預期的 4.41 億美元，去年同期為 5.7 億美元，按固定匯率計算年減 19%；歸屬微博股東淨利報 2,830 萬美元，去年同期為 8,100 萬美元，年減 65%；經調整後每股獲利報 0.46 美元，略優於市場預期的 0.42 美元。

按業務劃分，微博第二季廣告及行銷營收年減 23% 至 3.86 億美元，較第一季的 4.85 億元下滑 20.4%；第二季增值服務營收年減 10% 至 6,460 萬美元。

對此，微博表示廣告及行銷收入下滑主因是新冠疫情、宏觀不確定因素帶來的負面衝擊；增值服務收入下滑則是因會員服務營收與遊戲相關服務收入下降。

營運數據方面，微博截至 2022 年 6 月月活躍用戶數（MAU）淨增 1,600 萬至 5.82 億；移動用戶占 MAU 的 95%；每日平均活躍用戶數（DAU）報 2.52 億，淨增約 700 萬。

其他方面，微博第二季現金、現金等價物及短期投資總額為 30 億美元；經營活動產生的現金為 8,300 萬美元，資本性支出總額為 1,480 萬美元，折舊及攤銷費用為 1,410 萬美元。

對於微博第二季繳出的成績單，執行長王高飛表示公司克服新冠疫情爆發所帶來的挑戰。他稱得益於微博在社群媒體領域的定位與競爭優勢，用戶規模與活躍度表持良好，儘管在通路投資方面削減開支。

王高飛認為，儘管在商業化方面受到諸多不利因素影響，讓整體廣告需求在短期內承壓，但仍看好部分產業表現強韌，同時整體廣告業務也在疫情過後逐步恢復，看好未來營運。