GBTA：通膨、勞動力短缺等因素衝擊 今年商務旅行機票價估漲逾48%

根據全球商務旅行協會 (GBTA) 的報告，在多項環境因素干擾下，全球商務旅行支出可能要等到 2026 年才有望恢復至疫情前水準。同時，今年商務旅行機票價格預估上漲逾 48%。

報告顯示，由於通膨持續竄升、能源價格處在高點、勞動力短缺及中國嚴格防疫封鎖等因素影響，全球商務旅行支出預期要等到 2026 年才有望回到疫情前水準，較上次預測更悲觀，推遲 18 個月，當時該協會預計到 2024 年就能恢復至疫情前水準。

報告指出，2021 年全球商務旅行支出反彈 5.5% 至 6,970 億美元，主要來自北美市場引領，但仍遠低於 2019 年 1.4 兆美元。Global Business Travel Group 上週曾表示，今年營收預計僅有 2019 年的 65%，未納入潛在衰退衝擊。

GBTA 執行長 Suzanne Neufang 表示：「影響全球許多產業的因素也預期將在 2025 年以前影響著全球商務旅行復甦。預計要等到 2026 年才有望達到並超過 2019 年疫情前的水準。」

GBTA 的數據預測，今年商務旅行機票價格將上漲 48.5%，飯店價格上漲 18.5%，汽車租賃費用上漲 7.3%。

明年商務旅遊機票價格則預估上漲 8.4%，飯店價格上漲 8.2%，汽車租賃費上漲 6.8%。